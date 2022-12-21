Жена Тигипко снялась с разведенными ногами

Бизнесвумен позировала с разведенными ногами и босиком.

"Я всегда спрашиваю представителей бизнеса: "Чем ваша компания лучше других?" Мне очень нравится этот вопрос. Знаете, мы просто делаем свое дело хорошо. А лучшие ли мы – ответят люди, которые попробовали наш продукт", – процитировала она свое интервью украинскому журналу L'Officiel.

Снимки, которые разместила Зиневич, были сделаны для этого же издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от українка * УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ (@alla_zinevych_)