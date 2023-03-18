Чичваркин: 400 танкеров – тайный флот РФ. Если мир захочет их хлопнуть, разговор про экономику России можно будет считать очень актуальным

По его словам, потолок цен, установленный рядом стран на российскую нефть по условиям санкций, все равно обеспечивает бюджету РФ возможность финансировать вторжение в Украину. И скидки, которые Москва дает странам, не поддержавшим ограничения, не имеют решающего значения.

"Нынешние $80 за баррель, какие бы скидки Россия ни давала, как бы она ни доплачивала, ни миксовала – чего бы не делала с этой нефтью хитрыми путями, с дисконтами, – этого все равно более чем достаточно", – сказал он.

Чичваркин считает, что для ощутимого выполнения целей ограничения стоимости российского топлива нужно заблокировать России возможности экспорта, которые сейчас обеспечивают доходы Кремля.

"400 танкеров – тайный флот, скрытый флот Российской Федерации. Если мир захочет их хлопнуть – цена, безусловно, на какое-то время еще подскочит. Но если мир захочет их хлопнуть – вот тогда разговор про экономику уже можно считать очень актуальным. Пока они могут залатывать все дыры, допечатывая против этой валютной выручки столько рублей, сколько им нужно", – объяснил он.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube







