Атака на Севастополь, войска США в Украине, Китай и Германия отвернулись от России. Интервью Гордона с Евгением Киселевым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гордон и Киселев во время прямого эфира говорили о событиях, произошедших в последние дни в Украине и за рубежом, о том, удастся ли России сохранить хорошие отношения с Китаем и особые связи с Германией, об итогах военных учений на границе Румынии и Украины с участием военных США. Журналисты обсудили, когда американские военные могут появиться в Украине, события в Севастополе, когда 29 октября были повреждены корабли в Южной бухте, и стоит ли российским оккупантам паниковать по этому поводу.

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР. В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

С 2008 года в Украине работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".