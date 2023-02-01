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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Эвакуация из Москвы, Путин, Зеленский, письмо Шойгу, Кобзон. Интервью Гордона с Роднянским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинско-российским продюсером и режиссером Александром Роднянским.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Роднянский во время интервью прогулялись по центру Киева, в том числе зашли на Бессарабский рынок.

Во время интервью Роднянский говорил о:

  • решении переехать в Россию и своем отъезде из нее;
  • причинах, почему Россия напала на Украину, и первом дне войны;
  • том, чего Россия добивается массированными бомбардировками украинских городов;
  • письме министра обороны РФ Сергея Шойгу с требованием прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского и проекты Роднянского; 
  • президенте России Владимире Путине;
  • российском певце Иосифе Кобзоне и других российских артистах, поддержавших агрессию Путина;
  • кинобизнесе и фильмах, к производству которых был причастен;
  • Зеленском;
  • том, чем и когда закончится война. 

"Это все закончится победой Украины в смысле нового будущего для страны", – сказал во время интервью Роднянский. 

Роднянский родился в 1961 году в Киеве в семье кинематографистов. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания вуза работал кинорежиссером на студии "Киевнаучфильм", снимал документальные фильмы об экологии и политике.

С 1990-го по 1994 год жил в Германии, работал продюсером и режиссером на немецком телеканале ZDF. Затем вернулся в Украину и вместе с братом основал телеканал "1+1". В 2002 году Роднянский покинул пост генерального директора канала, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в Россию и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов. 

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

После нападения РФ на Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение, сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 400 тыс. подписчиков.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Иосиф Кобзон, Сергей Шойгу, Александр Роднянский, Владимир Зеленский, война России против Украины
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