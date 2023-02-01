Эвакуация из Москвы, Путин, Зеленский, письмо Шойгу, Кобзон. Интервью Гордона с Роднянским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Роднянский во время интервью прогулялись по центру Киева, в том числе зашли на Бессарабский рынок.

Во время интервью Роднянский говорил о:

решении переехать в Россию и своем отъезде из нее;

причинах, почему Россия напала на Украину, и первом дне войны;

том, чего Россия добивается массированными бомбардировками украинских городов;

письме министра обороны РФ Сергея Шойгу с требованием прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского и проекты Роднянского;

президенте России Владимире Путине;

российском певце Иосифе Кобзоне и других российских артистах, поддержавших агрессию Путина;

кинобизнесе и фильмах, к производству которых был причастен;

Зеленском;

том, чем и когда закончится война.

"Это все закончится победой Украины в смысле нового будущего для страны", – сказал во время интервью Роднянский.

Роднянский родился в 1961 году в Киеве в семье кинематографистов. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания вуза работал кинорежиссером на студии "Киевнаучфильм", снимал документальные фильмы об экологии и политике.

С 1990-го по 1994 год жил в Германии, работал продюсером и режиссером на немецком телеканале ZDF. Затем вернулся в Украину и вместе с братом основал телеканал "1+1". В 2002 году Роднянский покинул пост генерального директора канала, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в Россию и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

После нападения РФ на Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение, сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 400 тыс. подписчиков.