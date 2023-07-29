Нападение России на Польшу, Путин просит переговоров, победа Харлан. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

подготовку России к возможному нападению на Польшу;

прорыв ВСУ на юге;

победу украинской саблистки Ольги Харлан и ее отказ пожать руку россиянке;

визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею и его переговоры с Ким Чен Ыном;

визит лидеров африканских стран к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину;

просьбы Путина о переговорах;

другие новости недели.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.