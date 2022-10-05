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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Оргии Путина в нацистских кителях, работа Собчак на Кремль, подарок Залужного Путину. Интервью Гордона с Невзоровым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским телеведущим и публицистом Александром Невзоровым, который в этом году получил украинское гражданство.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Невзоров говорил о:

  • ситуации на фронте в Украине и "контротступлении" российской армии;
  • возможности мирных переговоров между Украиной и Россией;
  • преступлениях российских оккупантов в Украине;
  • сходстве президента РФ Владимира Путина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера;
  • российской оппозиции, которая является "торшерами с огромными лампочками, но без электричества";
  • распаде России и неизбежности войны на ее территории;
  • российской журналистке Ксении Собчак и ее связях с Кремлем;
  • главе Чечни Рамзане Кадырове и связанном с частной военной компанией "Вагнер" российском бизнесмене Евгении Пригожине, которые "прилюдно отхлестали Путина по щекам";
  • освобождении из плена командиров полка "Азов";
  • подарке президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и "Азова" Путину на 70-летие.

"Умирая, Россия будет напоминать о себе ежесекундно. Она не распадется так чистенько, как СССР", – сказал во время интервью публицист.

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ.

Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, Ксения Собчак, Адольф Гитлер, Рамзан Кадыров, полк Азов, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евгений Пригожин, Валерий Залужный, контрнаступление
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