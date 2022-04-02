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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Умрем, но на колени не станем", Путин, возвращаться ли в Киев, брат. Интервью Гордона с Кличко. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с мэром Киева Виталием Кличко.

Главной темой интервью стала война в Украине.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Кличко говорил о том, верил ли, что начнется война, о переговорах с Россией, адекватности президента РФ Владимира Путина, мужестве украинского народа, реакции Запада и россиян на войну в Украине, помощи брата Владимира Кличко, русском языке и победе Украины.

Кличко родился в 1971 году в Кыргызстане в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

С детства занимался кикбоксингом, шесть раз становился чемпионом мира в этом виде, затем перешел в бокс.

В 1995-м окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт, позже – аспирантуру Национального университета физкультуры и спорта Украины и Национальную академию государственного управления при президенте Украины. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методика определения качеств боксеров в системе многоэтапного спортивного отбора".

Впервые на профессиональном боксерском ринге выступил в 1996-м. Всего Кличко провел 47 боев, в которых одержал 45 побед, 41 из них – нокаутом. Поражений на профессиональном ринге у Кличко было только два: от Криса Берда (2000) и Леннокса Льюиса (2003). За всю профессиональную карьеру украинец ни разу не был ни в нокдауне, ни в нокауте. Кличко был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBO, WBC и The Ring. Последний бой на профессиональном ринге провел в сентябре 2012 года. Кличко – первый член Международного зала боксерской славы из Украины.

С 2006 года занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2006–2012 годах был депутатом Киевсовета, в 2012–2014 годах – народным депутатом Украины. Активно участвовал в протестах в Украине в 2013–2014 годах, был одним из лидеров Евромайдана. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.

Виталий Кличко – старший брат бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины.

Жена Кличко Наталья Кличко живет в Германии. У них трое детей: двое сыновей и дочь.

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, российская агрессия, война России против Украины
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