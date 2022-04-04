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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ядерный удар по НАТО, список агентов РФ в Украине, Китай откусит часть России, план Путина. Интервью Гордона с Грозевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с болгарским журналистом, главным расследователем международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозевым.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Грозев говорил о дальнейших планах президента РФ Владимира Путина в Украине, о том, нужно ли продолжать переговоры с РФ и когда может закончиться война, о состоянии российской армии, ошибках Путина, возможности дворцового переворота в РФ, а также о вероятности удара России по стране – члену НАТО, о том, кому доверяет Путин, и о российских агентах в Украине.

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии.

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине.

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, причастности РФ к сбиванию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, российская агрессия, война России против Украины, Христо Грозев
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