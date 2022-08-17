"Бегство российских крыс". "Укравтодор" потроллил оккупантов, которые выезжают с временно оккупированных территорий

"Осложнение движения на автодороге М-17 Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь в связи с бегством российских крыс. Оккупанты, если у вас в дороге закончится топливо, вы всегда можете использовать весла", – говорится в инфографике, опубликованной агентством.
Ее пресс-служба сопроводила подписью: "Пора сваливать, мамулечки и папулечки".
Инфографику "Укравтодор" опубликовал на фоне информации о бегстве российских оккупантов из Херсонской области. 14 августа первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что большинство военного командования российских оккупационных войск уже выехало из Херсона. Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что руководящий состав российских оккупационных войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.
Также после нескольких взрывов в оккупированном Крыму на построенном оккупантами Крымском мосту был зафиксирован рекордный трафик.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.