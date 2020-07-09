Глава МИД Литвы призвал Россию освободить незаконно задержанных украинцев

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал необоснованными задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

8 июля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в Twitter, что аресты крымских татар в оккупированном Россией Крыму безосновательны.

"Решительно осуждаю недавние безосновательные аресты семи крымскотатарских активистов в незаконно аннексированном Крыму. Еще раз призываю Россию немедленно прекратить нарушать международное право и освободить всех незаконно задержанных граждан Украины", – написал дипломат.

Strongly condemn the recent arbitrary arrests of seven Crimean Tatar activists in illegally annexed #Crimea. Once again call on #Russia to immediately stop violating international law and release all illegally detained Ukrainian * citizens. pic.twitter.com/V8CSTA8cEg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 8, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

7 июля 2020 года после массовых обысков в домах крымских татар в разных районах Крыма российские силовики задержали Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Вадима Бектемирова и Зекирья Муратова. Задержанным вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в РФ она признана террористической; в большинстве стран, в том числе в Украине, ее деятельность разрешена). "Суд" в Крыму арестовал нескольких задержанных, сообщают "Крым.Реалии".