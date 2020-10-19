Крым стал полигоном для растущих аппетитов России – МИД Украины

Крымом Россия проверяет реакцию международного сообщества. Такое мнение первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова выразила турецкому изданию Daily Sabah в интервью, которое было опубликовано 16 октября.
Дипломат назвала ситуацию в Крыму полигоном для растущих аппетитов России в данном регионе. Она связала оккупацию полуострова с событиями в Сирии и Ливии, где проявляются российские интересы.
За аннексию полуострова Джапарова назвала Россию государством-преступником, а нынешнюю власть страны-агрессора – не демонстрирующей "никакой цивилизованной позиции и фактически совершающей преступления против человечности".
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.
Джапарова в конце июля 2020 года заявляла, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма. По ее словам, на данный момент документ не публичный и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.
В ответ на аннексию Крыма украинские власти инициировали создание международной платформы по деоккупации полуострова. В августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.
Пригласить к участию в работе платформы намерены также Россию.