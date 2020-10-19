Крым стал полигоном для растущих аппетитов России – МИД Украины

Аннексия Крыма продемонстрировала, что нынешняя власть в России не демонстрирует "цивилизованной позиции", считает первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Крымом Россия проверяет реакцию международного сообщества. Такое мнение первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова выразила турецкому изданию Daily Sabah в интервью, которое было опубликовано 16 октября.

Дипломат назвала ситуацию в Крыму полигоном для растущих аппетитов России в данном регионе. Она связала оккупацию полуострова с событиями в Сирии и Ливии, где проявляются российские интересы.

За аннексию полуострова Джапарова назвала Россию государством-преступником, а нынешнюю власть страны-агрессора – не демонстрирующей "никакой цивилизованной позиции и фактически совершающей преступления против человечности".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

Джапарова в конце июля 2020 года заявляла, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма. По ее словам, на данный момент документ не публичный и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.

В ответ на аннексию Крыма украинские власти инициировали создание международной платформы по деоккупации полуострова. В августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.

Пригласить к участию в работе платформы намерены также Россию.