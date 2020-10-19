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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крым стал полигоном для растущих аппетитов России – МИД Украины

Аннексия Крыма продемонстрировала, что нынешняя власть в России не демонстрирует "цивилизованной позиции", считает первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Джапарова назвала Россию государством-преступником
Джапарова назвала Россию государством-преступником
Фото: mip.gov.ua

Крымом Россия проверяет реакцию международного сообщества. Такое мнение первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова выразила турецкому изданию Daily Sabah в интервью, которое было опубликовано 16 октября.

Дипломат назвала ситуацию в Крыму полигоном для растущих аппетитов России в данном регионе. Она связала оккупацию полуострова с событиями в Сирии и Ливии, где проявляются российские интересы.

За аннексию полуострова Джапарова назвала Россию государством-преступником, а нынешнюю власть страны-агрессора – не демонстрирующей "никакой цивилизованной позиции и фактически совершающей преступления против человечности".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

Джапарова в конце июля 2020 года заявляла, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма. По ее словам, на данный момент документ не публичный и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.

В ответ на аннексию Крыма украинские власти инициировали создание международной платформы по деоккупации полуострова. В августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.

Пригласить к участию в работе платформы намерены также Россию.

Теги: Россия, Крым, МИД Украины, оккупация, аннексия, полигон, преступление, Эмине Джапарова
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