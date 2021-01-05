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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты в Крыму выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера

В конце ноября прошлого года оккупационные власти Крыма начали брать воду из Инкерманского карьера. В январе журналисты "Крым.Реалии" сообщили, что водозабор вынужденно приостановили, так как там истощился запас воды.

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Водозабор проработал около месяца
Водозабор проработал около месяца
Фото: krymr.com

В оккупированном Инкермане под Севастополем вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере. Об этом 4 января сообщает "Крым.Реалии".

Водозаборные сооружения на берегу озера и часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли. Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды.

Как отмечает "Крым.Реалии", воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере российские власти начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. В начале декабря оккупационные власти Севастополя сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тыс. м3 воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера 1 млн м3.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщал журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

В Росгидрометцентре сообщали, что за 2020 год в Крыму запасы воды уменьшились почти втрое.

Теги: Россия, Крым, оккупация, питьевая вода
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