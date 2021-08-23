Президент Латвии: Уверен, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины

Левитс поздравил Украину с предстоящим Днем Независимости и Днем национального флага, который отмечают сегодня.

"Семь лет уже прошло со времени аннексии Крыма. Но это брутальное нарушение международного права до сих пор остается в международной повестке дня. Нарушение международного права путем аннексии и оккупации части иностранных территорий является политикой XIX столетия, это не политика XXI столетия. Именно поэтому я считаю, что такая политика не должна восприниматься международным сообществом. Уважение к границам и территориальной целостности государства является основой мира, которого Европа достигла между своими странами. И это уважение к территориальной целостности также определено в Хартии ООН", – сказал он.

Президент отметил, что у Латвии тоже есть опыт незаконной оккупации.

"Международное сообщество никогда не признавало незаконную оккупацию стран Балтии. И после 50 лет произошел прецедент в международном праве с обретением независимости странами Балтии, когда независимость была возобновлена. И сейчас мы уже 30 лет являемся членами ЕС, входим в НАТО и имеем международно признанные границы и правительства. Этот уникальный прецедент в международном праве уже является частью этого международного права. И мы уверены, что некоторые подобные случаи, как, например, украинский и некоторые другие, являются наглым нарушением международного права и могут в конечном итоге привести к ситуации, когда надо будет восстановить действие этого закона и права. Уверен, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины", – сказал политик.

По его словам, Крымская платформа будет способствовать удержанию вопроса Крыма в международной повестке.

"Исходя из латвийского опыта хочу сказать, что было бы хорошо во времена оккупации балтийских стран иметь подобную платформу, которая бы постоянно напоминала об этой проблеме", – добавил он.

Левитс добавил, что Латвия всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины.