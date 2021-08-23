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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Президент Латвии: Уверен, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины

Левитс: Нарушение международного права путем аннексии и оккупации части иностранных территорий является политикой XIX столетия, но не XXI столетия
Левитс: Нарушение международного права путем аннексии и оккупации части иностранных территорий является политикой XIX столетия, но не XXI столетия
Фото: EPA

Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Об этом на саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве заявил президент Латвии Эгилс Левитс, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Левитс поздравил Украину с предстоящим Днем Независимости и Днем национального флага, который отмечают сегодня.

"Семь лет уже прошло со времени аннексии Крыма. Но это брутальное нарушение международного права до сих пор остается в международной повестке дня. Нарушение международного права путем аннексии и оккупации части иностранных территорий является политикой XIX столетия, это не политика XXI столетия. Именно поэтому я считаю, что такая политика не должна восприниматься международным сообществом. Уважение к границам и территориальной целостности государства является основой мира, которого Европа достигла между своими странами. И это уважение к территориальной целостности также определено в Хартии ООН", – сказал он.

Президент отметил, что у Латвии тоже есть опыт незаконной оккупации.

"Международное сообщество никогда не признавало незаконную оккупацию стран Балтии. И после 50 лет произошел прецедент в международном праве с обретением независимости странами Балтии, когда независимость была возобновлена. И сейчас мы уже 30 лет являемся членами ЕС, входим в НАТО и имеем международно признанные границы и правительства. Этот уникальный прецедент в международном праве уже является частью этого международного права. И мы уверены, что некоторые подобные случаи, как, например, украинский и некоторые другие, являются наглым нарушением международного права и могут в конечном итоге привести к ситуации, когда надо будет восстановить действие этого закона и права. Уверен, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины", – сказал политик.

По его словам, Крымская платформа будет способствовать удержанию вопроса Крыма в международной повестке.

"Исходя из латвийского опыта хочу сказать, что было бы хорошо во времена оккупации балтийских стран иметь подобную платформу, которая бы постоянно напоминала об этой проблеме", – добавил он.

Левитс добавил, что Латвия всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Латвия, оккупация, аннексия, саммит, Эгил Левитс, Крымская платформа
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