Российские оккупанты объявили о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту

"Сегодня в 16.50 (по московскому времени) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – говорится в сообщении.
"Ремонтно-восстановительные работы", о которых пишет российское ведомство, понадобились после того, как утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.
Российское правительство поручило восстановить Крымский мост к июлю 2023 года.
14 января российский вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале показал состояние ремонтируемой части моста.
Он уточнял, что свое проектное положение четыре новых пролета займут только "в следующем месяце", после чего можно будет "приступать к финальным работам", в частности уложить два слоя асфальтобетона.
В РФ утверждают, что на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. "Власти" Крыма объявляли о запуске парома.
В Следкоме России заявляли о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек достали из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.