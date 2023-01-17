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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские оккупанты объявили о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту

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Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года
Фото: ЕРА

Министерство транспорта России заявило 17 января в Telegram, что по Крымскому мосту, взорванному осенью 2022 года, снова движется автомобильный транспорт.

"Сегодня в 16.50 (по московскому времени) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – говорится в сообщении.

"Ремонтно-восстановительные работы", о которых пишет российское ведомство, понадобились после того, как утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост к июлю 2023 года.

14 января российский вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале показал состояние ремонтируемой части моста.

Он уточнял, что свое проектное положение четыре новых пролета займут только "в следующем месяце", после чего можно будет "приступать к финальным работам", в частности уложить два слоя асфальтобетона.

Контекст:

В РФ утверждают, что на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. "Власти" Крыма объявляли о запуске парома.

В Следкоме России заявляли о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек достали из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, автомобили, взрыв, ремонт, мост, Крымский мост, Марат Хуснуллин, российские оккупанты
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