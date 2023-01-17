Российские оккупанты объявили о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту

"Сегодня в 16.50 (по московскому времени) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – говорится в сообщении.

"Ремонтно-восстановительные работы", о которых пишет российское ведомство, понадобились после того, как утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост к июлю 2023 года.

14 января российский вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале показал состояние ремонтируемой части моста.

Он уточнял, что свое проектное положение четыре новых пролета займут только "в следующем месяце", после чего можно будет "приступать к финальным работам", в частности уложить два слоя асфальтобетона.