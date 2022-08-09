"Все только начинается". Подоляк заявил, что Крым не будет военной базой для террористов

"Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "все только начинается".

Демілітаризація Російської Федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Твит Подоляка появился после взрывов, прогремевших на военном аэродроме оккупантов в крымском поселке Новофедоровка 9 августа около 15.30 по киевскому времени.

Минобороны РФ признало, что взрывались боеприпасы, и объяснило происходящее "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты объявили об одном погибшем.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.