Зеленский: Слабая реакция на оккупацию Крыма стала одной из предпосылок того, что агрессия РФ стала масштабной

Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории Украины, отметил Зеленский Фото: krymr.com

"За годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и десятки тысяч человек стали его жертвами. Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов", – сказал он.

Президент Украины пообещал, что "постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма".

"В прошлом году мы создали Крымскую платформу и развиваем этот формат – при всех угрозах и ощутимом дипломатическом противодействии России", – подчеркнул также Зеленский.

Он отметил, что принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы пригласил сегодня президента Франции Эммануэля Макрона.