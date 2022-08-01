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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Слабая реакция на оккупацию Крыма стала одной из предпосылок того, что агрессия РФ стала масштабной

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Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории Украины, отметил Зеленский
Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории Украины, отметил Зеленский
Фото: krymr.com

Россия превратила оккупированный ею Крым в тюремный лагерь. Об этом в видеообращении по итогам 1 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"За годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и десятки тысяч человек стали его жертвами. Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов", – сказал он.

Президент Украины пообещал, что "постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма".

"В прошлом году мы создали Крымскую платформу и развиваем этот формат – при всех угрозах и ощутимом дипломатическом противодействии России", – подчеркнул также Зеленский.

Он отметил, что принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы пригласил сегодня президента Франции Эммануэля Макрона.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.

Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, оккупация, агрессия, вторжение, жертвы, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, лагерь
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