Атомная бомба на Киев, "гопник Путин", что произошло с Россией, конец войны. Интервью Гордона с Ерофеевым. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ерофеев говорил о:
"У Путина гопническая философия. Это кладбище детских обид и переживаний", – сказал во время интервью писатель.
Ерофеев родился в 1947 году в Москве в семье советского дипломата Владимира Ерофеева и переводчицы Галины Ерофеевой. Часть детства провел с родителями в Париже. Окончил филологический факультет Московского государственного университета и аспирантуру Института мировой культуры.
В 1979 году был исключен из Союза писателей СССР за организацию в самиздате альманаха "Метрополь". До 1988 года его книги в Советском Союзе не издавались.
Известность получил в 1973 году после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале "Вопросы литературы". Самые известные произведения писателя – "Русская красавица" (1990), "Мужчины" (1997), "Русские цветы зла" (1999) и "Хороший Сталин" (2004).
Ерофеев – член Русского ПЕН-центра, лауреат премии им. Набокова (1992), кавалер французского Ордена искусств и литературы (2006).
Сейчас Ерофеев живет в Германии.