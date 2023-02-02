Атомная бомба на Киев, "гопник Путин", что произошло с Россией, конец войны. Интервью Гордона с Ерофеевым. Видео

Ерофеев: У Путина гопническая философия. Это кладбище детских обид и переживаний Скриншот: RU Delfi Литва / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ерофеев говорил о:

войне России против Украины и о ее причинах;

современном российском обществе и о том, изменилось ли что-то в России с времен советского диктатора Иосифа Сталина;

президенте России Владимире Путине и о его "г опнической философии";

уехавших из страны россиянах;

Украине и о том, что "украинцам даже в худшие времена удалось сохранить кусочек солнца в душе";

русской культуре и о том, почему она не помогла в очеловечивании россиян;

окончании войны.

"У Путина гопническая философия. Это кладбище детских обид и переживаний", – сказал во время интервью писатель.

Ерофеев родился в 1947 году в Москве в семье советского дипломата Владимира Ерофеева и переводчицы Галины Ерофеевой. Часть детства провел с родителями в Париже. Окончил филологический факультет Московского государственного университета и аспирантуру Института мировой культуры.

В 1979 году был исключен из Союза писателей СССР за организацию в самиздате альманаха "Метрополь". До 1988 года его книги в Советском Союзе не издавались.

Известность получил в 1973 году после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале "Вопросы литературы". Самые известные произведения писателя – "Русская красавица" (1990), "Мужчины" (1997), "Русские цветы зла" (1999) и "Хороший Сталин" (2004).

Ерофеев – член Русского ПЕН-центра, лауреат премии им. Набокова (1992), кавалер французского Ордена искусств и литературы (2006).

Сейчас Ерофеев живет в Германии.