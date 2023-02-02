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Атомная бомба на Киев, "гопник Путин", что произошло с Россией, конец войны. Интервью Гордона с Ерофеевым. Видео

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Ерофеев: У Путина гопническая философия. Это кладбище детских обид и переживаний
Ерофеев: У Путина гопническая философия. Это кладбище детских обид и переживаний
Скриншот: RU Delfi Литва / YouTube

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским писателем Виктором Ерофеевым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ерофеев говорил о:

  • войне России против Украины и о ее причинах;
  • современном российском обществе и о том, изменилось ли что-то в России с времен советского диктатора Иосифа Сталина;
  • президенте России Владимире Путине и о его "гопнической философии";
  • уехавших из страны россиянах;
  • Украине и о том, что "украинцам даже в худшие времена удалось сохранить кусочек солнца в душе";
  • русской культуре и о том, почему она не помогла в очеловечивании россиян;
  • окончании войны. 

"У Путина гопническая философия. Это кладбище детских обид и переживаний", – сказал во время интервью писатель. 

Ерофеев родился в 1947 году в Москве в семье советского дипломата Владимира Ерофеева и переводчицы Галины Ерофеевой. Часть детства провел с родителями в Париже. Окончил филологический факультет Московского государственного университета и аспирантуру Института мировой культуры.

В 1979 году был исключен из Союза писателей СССР за организацию в самиздате альманаха "Метрополь". До 1988 года его книги в Советском Союзе не издавались.

Известность получил в 1973 году после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале "Вопросы литературы". Самые известные произведения писателя – "Русская красавица" (1990), "Мужчины" (1997), "Русские цветы зла" (1999) и "Хороший Сталин" (2004).

Ерофеев – член Русского ПЕН-центра, лауреат премии им. Набокова (1992), кавалер французского Ордена искусств и литературы (2006). 

Сейчас Ерофеев живет в Германии. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Иосиф Сталин, Виктор Ерофеев, война России против Украины
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