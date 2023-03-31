Отстроить музей Сковороды можно уже в этом году – Минкульт

"Книги Сковороды издаются, и это – весомый вклад в наше понимание Сковороды и его вклада в европейское понимание Украины. Но у нас есть незакрытый гештальт – разрушенный музей Сковороды в Сковородиновке", – отметил он.
По словам министра, в ЮНЕСКО пообещали выделить средства на восстановление музея.
"Проект консервации музея с последующим его восстановлением есть. И нам важно это сделать в этом году. Я думаю, это будет важный символический шаг, что несмотря на войну, будет восстановлен тот музей, который таргетированно пострадал от российской агрессии", – добавил Ткаченко.
Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.
В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место. Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.
Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".