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КУЛЬТУРА

Отстроить музей Сковороды можно уже в этом году – Минкульт

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В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка был поражен прямым ракетным ударом
В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка был поражен прямым ракетным ударом
Фото: Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди / Facebook

Музей Григория Сковороды в Харьковской области, который разрушили оккупанты, могут отстроить уже в этом году. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал 30 марта во время презентации сборника произведений Григория Сковороды к 300-летию со дня рождения философа в Медиацентре Украина.

"Книги Сковороды издаются, и это – весомый вклад в наше понимание Сковороды и его вклада в европейское понимание Украины. Но у нас есть незакрытый гештальт – разрушенный музей Сковороды в Сковородиновке", – отметил он.

По словам министра, в ЮНЕСКО пообещали выделить средства на восстановление музея.

"Проект консервации музея с последующим его восстановлением есть. И нам важно это сделать в этом году. Я думаю, это будет важный символический шаг, что несмотря на войну, будет восстановлен тот музей, который таргетированно пострадал от российской агрессии", – добавил Ткаченко.

Контекст:

Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.

В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место. Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.

Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ЮНЕСКО, агрессия, Александр Ткаченко, Минкульт, война России против Украины, консервация, восстановление
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