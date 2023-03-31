Отстроить музей Сковороды можно уже в этом году – Минкульт

В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка был поражен прямым ракетным ударом Фото: Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди / Facebook

"Книги Сковороды издаются, и это – весомый вклад в наше понимание Сковороды и его вклада в европейское понимание Украины. Но у нас есть незакрытый гештальт – разрушенный музей Сковороды в Сковородиновке", – отметил он.

По словам министра, в ЮНЕСКО пообещали выделить средства на восстановление музея.

"Проект консервации музея с последующим его восстановлением есть. И нам важно это сделать в этом году. Я думаю, это будет важный символический шаг, что несмотря на войну, будет восстановлен тот музей, который таргетированно пострадал от российской агрессии", – добавил Ткаченко.