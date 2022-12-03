Зеленский: Несмотря на сложности, мы продолжаем заботиться об украинском. По всей стране проходят мероприятия к 300-летию Сковороды

Он также сообщил в Telegram, что сегодня посетил c супругой выставку в Украинском доме в Киеве "Мир Сковороды".
"Эта выставка – пример того, что, даже несмотря на сложности, мы продолжаем заботиться об украинском. Потому что наша победа становится именно силой нашего единства: нашего умения работать вместе ради украинских интересов и способности поддержать друг друга", – подчеркнул Зеленский.
В обращении он также отметил, что Украина одерживает победу "силой оружия и силой духа, силой государства и силой культуры".
"Это правильно, что в таких условиях в такой год по всей стране проходят мероприятия к 300-летию Сковороды. Это правильно, что есть силы, есть энергия, чтобы заботиться об украинском во всех его проявлениях", – сказал президент.
Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.
В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место. Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.
Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".
Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова и, в частности, разбомбили главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. Погиб сторож вуза, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет в главном корпусе, взрывной волной задеты и другие корпуса.
Поначалу считали, что разрушен и памятник Сковороде авторства скульптора Сейфаддина Гурбанова. Но позднее памятник нашли под завалами. Скульптуру увезли в более безопасное место.
Удар по университету прокомментировал поэт Сергей Жадан, который там учился и работал. По его мнению, то, что оккупанты бьют по местам, связанным со Сковородой, закономерно. "Сковорода – патрон Харькова, но вместе с тем – символ украинскости города. А россияне пришли сюда именно затем, чтобы истребить все, что с Украиной связано. Вот они его и ловят. Но все равно не поймают", – написал он.