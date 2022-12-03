Зеленский: Несмотря на сложности, мы продолжаем заботиться об украинском. По всей стране проходят мероприятия к 300-летию Сковороды

Он также сообщил в Telegram, что сегодня посетил c супругой выставку в Украинском доме в Киеве "Мир Сковороды".

"Эта выставка – пример того, что, даже несмотря на сложности, мы продолжаем заботиться об украинском. Потому что наша победа становится именно силой нашего единства: нашего умения работать вместе ради украинских интересов и способности поддержать друг друга", – подчеркнул Зеленский.

В обращении он также отметил, что Украина одерживает победу "силой оружия и силой духа, силой государства и силой культуры".

"Это правильно, что в таких условиях в такой год по всей стране проходят мероприятия к 300-летию Сковороды. Это правильно, что есть силы, есть энергия, чтобы заботиться об украинском во всех его проявлениях", – сказал президент.