В части Киева экстренно отключили электричество

"В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта. Ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения киевлян и жителей области. Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня", – говорится в сообщении.

Это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика, подчеркнули в ДТЭК.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Вечером 31 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.

1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.