В Киеве больницы для пациентов с COVID-19 заполнены почти на 50% – Кличко

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом стремительно ухудшается. Сегодня отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%. Ежедневно одна из опорных больниц – Александровская – принимает более 50 новых пациентов. В целом в городе госпитализируют уже свыше 300 больных в сутки. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей", – написал он.

Кличко заявил, что сейчас в больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 1837 пациентов, из них 1297 – в тяжелом состоянии.

"30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов – на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1512 больных. Также 195 человек сегодня находятся в стационарах с подозрением на COVID-19. Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, не привиты. К тому же у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни", – заявил мэр.