В Киеве больницы для пациентов с COVID-19 заполнены почти на 50% – Кличко

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом стремительно ухудшается. Сегодня отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%. Ежедневно одна из опорных больниц – Александровская – принимает более 50 новых пациентов. В целом в городе госпитализируют уже свыше 300 больных в сутки. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей", – написал он.
Кличко заявил, что сейчас в больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 1837 пациентов, из них 1297 – в тяжелом состоянии.
"30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов – на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1512 больных. Также 195 человек сегодня находятся в стационарах с подозрением на COVID-19. Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, не привиты. К тому же у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни", – заявил мэр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов. В Киеве подтвердили 241,9 тыс. случаев коронавируса (+978 за последние сутки), умерло 5595 человек (+19 за сутки).
По состоянию на 13 октября по индикаторным показателям Минздрава Киев относится к "желтому" уровню эпидемической опасности.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.