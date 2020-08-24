В Киеве за сутки 209 человек заразились коронавирусом

Всего за время пандемии COVID-19 подтвердили у 12 023 жителей Киева. 170 из них умерли, 3826 – выздоровели.



Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Деснянском районе Киева – 39 Фото: EPA

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 209 человек, среди них 15 детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Среди заболевших за сутки: 119 женщин от 18 до 85 лет, 75 мужчин от 21 до 83 лет, семь девочек от года до 15 лет и восемь мальчиков от года до 11 лет. Также заболели семь медиков.

В больницы столицы доставили 29 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (39), Днепровском (28) и Соломенском (26) районах Киева.

Трое заболевших за сутки скончались, 60 человек выздоровели.

Всего за время пандемии COVID-19 подтвердили у 12 023 жителей Киева. 170 из них умерли, 3826 – выздоровели.