ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В киевской инспекции по парковке заявили о работе в штатном режиме. Вице-мэр говорил, что работа парализована

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инспекция считает, что происходящее связано с политикой
Инспекция считает, что происходящее связано с политикой
Фото: Інспекція з паркування / Facebook (архив)

В Киеве инспекция по парковке, деятельность которой исследуется в рамках уголовного производства, продолжает работу в штатном режиме. Об этом 18 августа сообщил "Украинской правде" начальник инспекции Дмитрий Рахматтулин.

Он является одним из пяти фигурантов дела, кому правоохранители сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, владельцы могли забрать эвакуированные автомобили только после оплаты штрафов, сумма которых была вдвое больше официальной. Чтобы выполнить дневной план, они якобы "прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

16 августа заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов говорил, что инспекция "обезглавлена и практически парализована".

В инспекции претензии правоохранителей считают "надуманными" и подчеркивают, что расследование касается 2019-го и 2020 года.

"В частности, Рахматуллин отрицает обвинения в "двойных штрафах". [...] Отмечается, что цена эвакуации в Киеве – 1270 грн, она определяется отдельно для города, и по этому тарифу работают восемь частных и коммунальных компаний. В пример он приводит другие города, в частности Днепр, где стоимость эвакуации составляет 2–3 тыс. грн", – пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что "цена, определенная для эвакуации авто уполномоченными подразделениями Нацполиции, составляет лишь 720 грн".

Рахматуллин также опровергает использование дорожных знаков для эвакуации автомобилей.

На сайте КГГА, которой подотчетна инспекция, заявили 18 августа, что за весь период работы инспекции (она создана в 2018 году) было выписано 320 штрафов и осуществлено 296 эвакуаций из-за несоблюдения правил парковки автомобиля возле знака "Дорожные работы".

"В инспекции по парковке считают действия правоохранительных органов частью политического давления на городскую власть Киева, которое в последнее время носит системный характер", – говорится в сообщении.

Контекст:

В последние недели открыт ряд уголовных производств, которые касаются деятельности киевских властей.

Так, 16 августа очередные обыски проводились в департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева". В мэрии заявили, что обыски направлены на формирование негативного имиджа столичной власти.

17 августа обыски в КГГА проводились по четырем уголовным производствам.

18 августа следственные мероприятия проходили в департаменте образования и науки горгосадминистрации.

Теги: транспорт, автомобили, КГГА, следствие, штраф, тарифы, эвакуация, парковка, подозрение, инфраструктура, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
Как быстро выучить английский язык. Советы
Как быстро выучить английский язык. Советы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS