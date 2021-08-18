В киевской инспекции по парковке заявили о работе в штатном режиме. Вице-мэр говорил, что работа парализована

Он является одним из пяти фигурантов дела, кому правоохранители сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, владельцы могли забрать эвакуированные автомобили только после оплаты штрафов, сумма которых была вдвое больше официальной. Чтобы выполнить дневной план, они якобы "прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

16 августа заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов говорил, что инспекция "обезглавлена и практически парализована".

В инспекции претензии правоохранителей считают "надуманными" и подчеркивают, что расследование касается 2019-го и 2020 года.

"В частности, Рахматуллин отрицает обвинения в "двойных штрафах". [...] Отмечается, что цена эвакуации в Киеве – 1270 грн, она определяется отдельно для города, и по этому тарифу работают восемь частных и коммунальных компаний. В пример он приводит другие города, в частности Днепр, где стоимость эвакуации составляет 2–3 тыс. грн", – пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что "цена, определенная для эвакуации авто уполномоченными подразделениями Нацполиции, составляет лишь 720 грн".

Рахматуллин также опровергает использование дорожных знаков для эвакуации автомобилей.

На сайте КГГА, которой подотчетна инспекция, заявили 18 августа, что за весь период работы инспекции (она создана в 2018 году) было выписано 320 штрафов и осуществлено 296 эвакуаций из-за несоблюдения правил парковки автомобиля возле знака "Дорожные работы".

"В инспекции по парковке считают действия правоохранительных органов частью политического давления на городскую власть Киева, которое в последнее время носит системный характер", – говорится в сообщении.