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КИЕВ

Запрет подросткам посещать ТРЦ и ограничения в транспорте. С ноября Киев станет "красным"

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С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону
С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону
Фото: depositphotos.com

В Киеве с 1 ноября будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В связи с этим местные власти вводят ряд ограничений, опубликованных на сайте Киевской городской госадминстрации.

В столице запретят:

  • перевозку пассажиров общественным транспортом, в том числе метро (кроме лиц до 18 лет), без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или желтого или зеленого COVID-сертификата; или документа о выздоровлении;
  • перевозку пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;
  • посещение ТРЦ несовершеннолетними, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении;
  • нахождение без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Кроме того учебные заведения столицы с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим. Детские сады могут работать при условии, что у всех работников есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Также с 1 ноября в столице запрещено:

  • работа общепитов, кроме доставки и заказов на вынос;
  • деятельность хостелов;
  • посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
  • проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования;

Все вышеперечисленные ограничения не применяются, если у посетителей и рабочих заведений есть отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа или зеленый COVID-сертификат, или документ о выздоровлении.

Также запретят проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, за исключением ряда неотложных и срочных случаев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 66,2 тыс. человек. Во Львовской области подтвердили 177,4 тыс. случаев, умерло 4476 человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут "красными" с 30 октября.

Теги: Киев, КГГА, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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