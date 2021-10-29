Запрет подросткам посещать ТРЦ и ограничения в транспорте. С ноября Киев станет "красным"

В столице запретят:

перевозку пассажиров общественным транспортом, в том числе метро (кроме лиц до 18 лет), без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или желтого или зеленого COVID-сертификата; или документа о выздоровлении;

перевозку пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;

посещение ТРЦ несовершеннолетними, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении;

нахождение без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Кроме того учебные заведения столицы с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим. Детские сады могут работать при условии, что у всех работников есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Также с 1 ноября в столице запрещено:

работа общепитов, кроме доставки и заказов на вынос;

деятельность хостелов;

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования;

Все вышеперечисленные ограничения не применяются, если у посетителей и рабочих заведений есть отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа или зеленый COVID-сертификат, или документ о выздоровлении.

Также запретят проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, за исключением ряда неотложных и срочных случаев.