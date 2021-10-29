Запрет подросткам посещать ТРЦ и ограничения в транспорте. С ноября Киев станет "красным"

В столице запретят:
Кроме того учебные заведения столицы с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим. Детские сады могут работать при условии, что у всех работников есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
Также с 1 ноября в столице запрещено:
Все вышеперечисленные ограничения не применяются, если у посетителей и рабочих заведений есть отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа или зеленый COVID-сертификат, или документ о выздоровлении.
Также запретят проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, за исключением ряда неотложных и срочных случаев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 66,2 тыс. человек. Во Львовской области подтвердили 177,4 тыс. случаев, умерло 4476 человек.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут "красными" с 30 октября.