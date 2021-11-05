Генерал Павловский вышел из-под стражи под залог в 18 млн грн

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", – написал он.

Кравец также разместил фотографию с Павловским за пределами учреждения исполнения наказаний.

В комментариях под постом отмечается, что было уплачено 18 млн грн залога.

Именно такую сумму в качестве альтернативы содержанию под стражей решил применить 22 октября Киевский апелляционный суд, сообщал "5 канал".

Изначально суд назначил Павловскому залог в 475 млн грн. 21 сентября сумму уменьшили до 30 млн грн, отмечал "5 канал".

Контекст:

Заместителем министра обороны Павловский был назначен в апреле 2015 года. Летом 2019 года он заявил об увольнении.

Фигурантов дела подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016–2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, по данным следствия, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ.

По версии правоохранителей, бывший глава правления завода "Кузница на Рыбальском" подал идею Павловскому заключить госконтракт на строительство катеров именно с его предприятием. Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. Чиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт на строительство катеров с указанным заводом, сообщали в Государственном бюро расследований (ГБР).

В ходе следствия следователи выявили другой факт превышения служебных полномочий Павловским и одним из директоров подчиненного ему департамента. Они закупили для нужд ВСУ санитарные автомобили производства компании "Богдан Моторс", принадлежавшей бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олегу Гладковскому. Это дело уже передано в суд, Павловскому в нем, по данным "Українських новин", избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Павловский фигурировал также в деле о растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. 27 марта 2018 года Киевский окружной административный суд отменил ключевое доказательство НАБУ в деле против Минобороны и "Трейд Коммодити" – акт Государственной аудиторской службы, на котором основывались обвинения. В сентябре 2018-го Киевский апелляционный административный суд оставил это решение в силе.

Четырем фигурантам дела следователи ГБР объявили о подозрении 2 июля 2021 года.

5 июля Печерский суд арестовал на два месяца с возможностью внести около 475 млн грн залога бывшего директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Андрея Араптанова. 7 июля с залогом в 443 млн грн был арестован глава правления "Кузницы на Рыбальском" Валерий Шандра. 8 июля суд арестовал еще одного экс-начальника департамента военно-технической политики с залогом более 475 млн грн.