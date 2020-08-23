Катастрофа самолета МАУ. МИД Украины намерен требовать от Ирана "гарантий неповторения"

Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил о намерении украинской стороны добиваться от Ирана, который сбил самолет МАУ, компенсации и родственникам погибших, и государству Украина.

Украина будет требовать от Ирана гарантий, что ситуация, произошедшая с самолетом "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который сбили под Тегераном, больше не повторится. Об этом 23 августа заявил "Радіо Свобода" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов и, кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании МАУ, так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были", – сказал дипломат.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.