Мэр Броваров сообщил о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы

Пострадавших отправили на лечение в Австрию 21-го и 22 января Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Он уточнил, что Сергей Дерека и Надежда Оксюта находятся в больнице в городе Гратц, Аня Дерека и Алиса Оксюта – в клинике Вены, Елена Бреус и ее дочь Саша – в медицинском учреждении в городе Линц.

"Пятеро из шести уже прооперированы, всем оказывается высококвалифицированная помощь. По информации медиков, состояние пациентов стабильное. Благодарю лично министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко за помощь и постоянный контроль за ходом лечения наших детей и их родителей", – написал мэр.

Пострадавших отправили на лечение в Австрию 21-го и 22 января, сообщал Минздрав. Три ожоговых центра университетских клиник Австрии согласились "обеспечить транспортировку пациентов спецсамолетом и последующее их лечение", отметили в ведомстве.