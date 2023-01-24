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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мэр Броваров сообщил о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы

Пострадавших отправили на лечение в Австрию 21-го и 22 января
Пострадавших отправили на лечение в Австрию 21-го и 22 января
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Шесть пострадавших в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января лечатся в клиниках Австрии. Об этом 24 января сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Он уточнил, что Сергей Дерека и Надежда Оксюта находятся в больнице в городе Гратц, Аня Дерека  и Алиса Оксюта – в клинике Вены, Елена Бреус и ее дочь Саша – в медицинском учреждении в городе Линц.

"Пятеро из шести уже прооперированы, всем оказывается высококвалифицированная помощь. По информации медиков, состояние пациентов стабильное. Благодарю лично министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко за помощь и постоянный контроль за ходом лечения наших детей и их родителей", – написал мэр.

https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/3360488520889477

Пострадавших отправили на лечение в Австрию 21-го и 22 января, сообщал Минздрав. Три ожоговых центра университетских клиник Австрии согласились "обеспечить транспортировку пациентов спецсамолетом и последующее их лечение", отметили в ведомстве.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, возник пожар.

Все люди на борту вертолета, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

По уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: Украина, Австрия, авиакатастрофа, помощь, больница, Бровары, лечение, пострадавшие, Игорь Сапожко
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