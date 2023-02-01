Мэр Ивано-Франковска застрял в лифте из-за отключения света

"Жду аварийную. Свет отключили, а я забыл! Хорошо, что фонарик в кармане", – написал он и приложил фотографию.
В комментариях он добавил, что сидеть в лифте ему пришлось всего около 20 минут, аварийная служба приехала быстро, потому что "[директор КП "Ивано-Франковскгорсвет"] Виктор Синишин помог".
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.