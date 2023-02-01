Мэр Ивано-Франковска застрял в лифте из-за отключения света

"Жду аварийную. Свет отключили, а я забыл! Хорошо, что фонарик в кармане", – написал он и приложил фотографию.

В комментариях он добавил, что сидеть в лифте ему пришлось всего около 20 минут, аварийная служба приехала быстро, потому что "[директор КП "Ивано-Франковскгорсвет"] Виктор Синишин помог".

Скриншот: Руслан Марцінків / Facebook