Полиция открыла производство из-за угроз консульству Венгрии в Закарпатской области

26 января на почту консульства Венгрии неизвестные прислали угрозы якобы от патриотов Украины. Полиция Закарпатской области начала уголовное расследование.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за угроз, которые поступили в адрес консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области. Об этом 27 января сообщила пресс-служба полиция Закарпатской области.

В полиции сообщили, что к ним обратились представители консульства Венгрии в Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении сообщается, что неизвестные направили на электронный адрес консульства сообщения с угрозами их сотрудникам и всем украинцам венгерского происхождения.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Накануне текст угроз опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (сохранен текст оригинала. – "ГОРДОН"). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины – иначе две ошибки в слове "Украина" не объяснить", – говорится в сообщении.

Сийярто 27 января прибыл в Украину с официальным визитом.

Осенью 2020 года отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

В конце ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды.