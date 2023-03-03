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ПРОИСШЕСТВИЯ

Следствие по делу о крушении вертолета в Броварах уже получило расшифровку данных черного ящика – Шмыгаль

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Техническое состояние разбившегося вертолета изучили, отметил премьер
Техническое состояние разбившегося вертолета изучили, отметил премьер
Фото: ЕРА

Франция передала Украине расшифровку черного ящика вертолета, который потерпел крушение в Броварах Киевской области, в результате чего погибло руководство Министерства внутренних дел. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Продолжается расследование, черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. [...] Все материалы с черного ящика сохранены, качественные, то есть следствие далее отрабатывает детали", – сказал глава правительства.

Он предположил, что результаты расследования будут "где-то в ближайшее время".

"Там действительно уже большая работа проделана, то есть есть очень качественные результаты [анализа] технического состояния вертолета", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар

Вертолет принадлежал Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, все люди на борту погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие совместно ведут Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Новый министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Суспільному", опубликованном 23 февраля, предположил, что расследование будет завершено "через месяц-полтора".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: авиакатастрофа, вертолет, крушение, Бровары, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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