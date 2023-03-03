Следствие по делу о крушении вертолета в Броварах уже получило расшифровку данных черного ящика – Шмыгаль

"Продолжается расследование, черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. [...] Все материалы с черного ящика сохранены, качественные, то есть следствие далее отрабатывает детали", – сказал глава правительства.

Он предположил, что результаты расследования будут "где-то в ближайшее время".

"Там действительно уже большая работа проделана, то есть есть очень качественные результаты [анализа] технического состояния вертолета", – объяснил Шмыгаль.