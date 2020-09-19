Унижал честь и достоинство евреев. Полицейские сообщили о задержании в Умани пропагандиста расовой ненависти

Полицейские вместе с сотрудниками СБУ вычислили интернет-пропагандиста накануне празднования Рош а-Шана в Умани. Он призывал в социальных сетях к расправе над евреями, сообщили в полиции Черкасской области.

По данным полиции, житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти.

Он публиковал дискриминационные статьи про еврейскую национальность, унижал честь и достоинство ее представителей, уточнили полицейские.

"По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения", – рассказали в полиции.

Во время обыска по месту жительства у мужчины нашли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, каждую осень прибывают хасиды со всего мира для празднования Рош а-Шана (еврейского Нового года). В 2020 году празднование Рош а-Шана выпало на 18–20 сентября.