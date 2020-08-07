В Харькове мужчина стрелял в патрульных, которые хотели отговорить его от суицида. Один полицейский пострадал

В Харькове мужчина пытался покончить с собой и стрелял из стартового пистолета в полицейских, которые пытались его остановить. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 7 августа.
Инцидент произошел вечером 6 августа. В полицию поступило сообщение, что у мужчины при себе нож и пистолет.
"[Патрульные] обнаружили в инвалидной коляске мужчину, который заявил о намерении покончить с собой. Когда они попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем он достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти – убьет себя. После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции", – говорится в сообщении.
Стартовый пистолет правоохранители изъяли.
"Намерения свести счеты с жизнью мужчина высказывал в социальной сети и сообщал, что причиной его поступка является неразделенная любовь", – добавили в пресс-службе.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Злоумышленник задержан. В полиции отметили, что ему может грозить до пяти лет тюрьмы.