В Николаевской области подорвался на мине автомобиль ГСЧС – полиция

"Сегодня возле села Великополье Гороховской общины на вражеской, орковской мине подорвался автомобиль ГСЧС, который сопровождал специалистов облэнерго. [...] Травмы получил один из сотрудников облэнерго. Сейчас мужчина находится в больнице", – написал он.
Шайхет отметил, что энергетики занимались восстановлением электроснабжения в деоккупированных поселках.
"Еще раз предупреждаю местных жителей, проживающих на освобожденных территориях. Будьте максимально внимательны при обнаружении опасных находок", – заявил полицейский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты захватили часть Николаевской области. Позже почти весь регион (за исключением Кинбурнской косы) был деоккупирован.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов.