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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаевской области подорвался на мине автомобиль ГСЧС – полиция

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Спасатели сопровождали энергетиков, отметил Шайхет
Спасатели сопровождали энергетиков, отметил Шайхет
Фото: Сергій Шайхет - начальник поліції Миколаївщини / Telegram

29 марта на вражеской мине подорвался в Николаевской области автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил в Telegram начальник полиции региона Сергей Шайхет.

"Сегодня возле села Великополье Гороховской общины на вражеской, орковской мине подорвался автомобиль ГСЧС, который сопровождал специалистов облэнерго. [...] Травмы получил один из сотрудников облэнерго. Сейчас мужчина находится в больнице", – написал он.

Шайхет отметил, что энергетики занимались восстановлением электроснабжения в деоккупированных поселках.

"Еще раз предупреждаю местных жителей, проживающих на освобожденных территориях. Будьте максимально внимательны при обнаружении опасных находок", – заявил полицейский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты захватили часть Николаевской области. Позже почти весь регион (за исключением Кинбурнской косы) был деоккупирован.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, взрыв, ГСЧС, война, энергетика, полиция, больница, Николаевская область, электроснабжение, война России против Украины, пострадавшие, мина, автомобиль, травмы
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