В Николаевской области подорвался на мине автомобиль ГСЧС – полиция

"Сегодня возле села Великополье Гороховской общины на вражеской, орковской мине подорвался автомобиль ГСЧС, который сопровождал специалистов облэнерго. [...] Травмы получил один из сотрудников облэнерго. Сейчас мужчина находится в больнице", – написал он.

Шайхет отметил, что энергетики занимались восстановлением электроснабжения в деоккупированных поселках.

"Еще раз предупреждаю местных жителей, проживающих на освобожденных территориях. Будьте максимально внимательны при обнаружении опасных находок", – заявил полицейский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты захватили часть Николаевской области. Позже почти весь регион (за исключением Кинбурнской косы) был деоккупирован.