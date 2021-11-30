В Никополе за отказ вакцинироваться сотрудницу музея избила коллега, у 61-летней женщины перелом – СМИ

По словам потерпевшей, причиной инцидента стал ее отказ вакцинироваться от COVID-19. Она заявила, что не делает прививку из-за проблем со здоровьем. Однако из-за отсутствия СOVID-сертификата у нее возник конфликт с председательницей профсоюза музея, который завершился тем, что Федоренко госпитализировали в городскую больницу с переломом шейки бедра.

О случившемся Федоренко из больницы рассказала своим знакомым, которые обратились за помощью к местным активистам, те 26 ноября собрались возле Никопольского районного управления полиции и потребовали от сотрудников полиции открыть производство.

К людям вышла пресс-офицер Наталья Булатецкая. Она сообщила, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести, максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет).

И.о. директора Никопольского краеведческого музея Алена Шмалько сказала изданию, что пока идет следствие, она не может комментировать ситуацию, но отметила, что, согласно требованиям Кабинета Министров, музей не может работать, если среди его сотрудников есть невакцинированные сотрудники.