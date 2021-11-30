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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Никополе за отказ вакцинироваться сотрудницу музея избила коллега, у 61-летней женщины перелом – СМИ

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Местные активисты пришли к отделению полиции требовать открыть производство в связи с инцидентом
Местные активисты пришли к отделению полиции требовать открыть производство в связи с инцидентом
Фото: venal-nk.com.ua

В Никополе Днепропетровской области 25 ноября на рабочем месте побили 61-летнюю сотрудницу Никопольского краеведческого музея, художника-оформителя Надежду Федоренко. Об этом пишет местное издание "Визит Венал".

По словам потерпевшей, причиной инцидента стал ее отказ вакцинироваться от COVID-19. Она заявила, что не делает прививку из-за проблем со здоровьем. Однако из-за отсутствия СOVID-сертификата у нее возник конфликт с председательницей профсоюза музея, который завершился тем, что Федоренко госпитализировали в городскую больницу с переломом шейки бедра.

О случившемся Федоренко из больницы рассказала своим знакомым, которые обратились за помощью к местным активистам, те 26 ноября собрались возле Никопольского районного управления полиции и потребовали от сотрудников полиции открыть производство.

К людям вышла пресс-офицер Наталья Булатецкая. Она сообщила, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести, максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет).

И.о. директора Никопольского краеведческого музея Алена Шмалько сказала изданию, что пока идет следствие, она не может комментировать ситуацию, но отметила, что, согласно требованиям Кабинета Министров, музей не может работать, если среди его сотрудников есть невакцинированные сотрудники.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 30 ноября в Украине первую дозу вакцины получили около 13,4 млн человек, две – 11,1 млн.

Днепропетровская область с 18 октября входит в "красную" зону карантина. Работа учреждений культуры в этой зоне разрешена только при условии, что 100% сотрудников и посетителей учреждений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и иметь "зеленый" COVID-сертификат.

Теги: драка, полиция, профсоюзы, Днепропетровская область, вакцинация, Никополь, расследование, музей, уголовное производство, прививки, COVID-сертификат
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