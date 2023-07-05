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Б/у вместо новых. В России из-за дефицита запчастей не исключают прекращения полетов кукурузников Ан-2

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В РФ подорожала стоимость ремонта Ан-2
В РФ подорожала стоимость ремонта Ан-2
Фото: wikipedia.org

Международные санкции против России за ее агрессию в отношении Украины привели к дефициту запчастей для легких транспортных самолетов Ан-2, которые в народе называют кукурузниками. Об этом 5 июля сообщило российское агентство РБК со ссылкой на участников заседания комиссии госсовета РФ.

О проблемах с поставками запчастей, а также об их подорожании рассказал гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода Павел Ненастьев. По его словам, в РФ нужно организовать производство порядка 60 видов комплектующих для таких самолетов.

Ненастьев заявил, что "может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги" по Ан-2.

Собеседники агентства говорят, что это мнение разделили другие участники заседания.

Представители авиаремонтных предприятий утверждают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину новые запчасти для ремонта Ан-2 из-за рубежа практически не поступают, поэтому ремонтировать приходится в том числе за счет бывших в употреблении, а такой вариант не предусмотрен российским законодательством.

Сроки поставки запчастей и стоимость ремонта значительно выросли, пишет РБК.

Контекст:

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкцииотмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,2 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, авиация, ремонт, самолеты
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