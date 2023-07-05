Б/у вместо новых. В России из-за дефицита запчастей не исключают прекращения полетов кукурузников Ан-2

О проблемах с поставками запчастей, а также об их подорожании рассказал гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода Павел Ненастьев. По его словам, в РФ нужно организовать производство порядка 60 видов комплектующих для таких самолетов.

Ненастьев заявил, что "может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги" по Ан-2.

Собеседники агентства говорят, что это мнение разделили другие участники заседания.

Представители авиаремонтных предприятий утверждают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину новые запчасти для ремонта Ан-2 из-за рубежа практически не поступают, поэтому ремонтировать приходится в том числе за счет бывших в употреблении, а такой вариант не предусмотрен российским законодательством.

Сроки поставки запчастей и стоимость ремонта значительно выросли, пишет РБК.