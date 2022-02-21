EBA: Увеличение фискального давления на бизнес не будет способствовать развитию страны

Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли, отметили в Европейской бизнес-ассоциации Фото: eba.com.ua

"По данным отчета Инициативы прозрачности добывающей отрасли, только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составил 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема ВВП, а доля в стоимости общего экспорта всех товаров и услуг – 4,94%. Почти год назад была принята Национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом и общественностью определили векторы развития Украины до 2030 года. Так, природные недра и полезные ископаемые были определены фундаментом добавленной стоимости для растущей экономики Украины. А справедливое налогообложение стало одной из стратегических задач по стимулированию развития добывающей отрасли, конечно, наряду с верховенством права и экономической свободой", – сказано в материале.

Все это должно способствовать увеличению добычи и привлечению иностранных инвестиций в отрасль, но практическая реализация этих инициатив оказалась не такой результативной, считают в ЕВА.

"И параллельно с подготовкой реформаторских законопроектов для упрощения доступа к недрам и дерегуляции бизнес все же говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей. Значительная часть бюджетообразующих компаний отрасли добычи металлов представлена и в Европейской бизнес-ассоциации. В 2020 году они суммарно обеспечили рабочими местами 115 230 украинцев, уплатили 91 млрд грн налогов и инвестировали почти 30 млрд грн в экономику страны. Однако еще не прошло и двух месяцев 2022 года, а бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов – уже ко второй компании у контролирующих органов есть претензии по задолженности в связи с уплатой рентных платежей", – отметили авторы.

В ЕВА убеждены, что рентная плата в сфере добычи руд металлов – это чувствительный вопрос для пользователей украинскими недрами.

"И к началу этого года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок налогооблагаемой базы. В то же время Конституцией Украины установлено, что законы не оказывают обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно. Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или каким-либо другим способом, очевидно, наносит урон не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за схожими ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности – вопрос риторический", – сказано в сообщении.

Авторы подчеркивают, что если нарушение есть, то за него нужно отвечать, но для этого необходимо разработать четкие правила, чтобы понимать, что правомерно, а что нет.

"Более того, не применять нынешние правила к прошлому, ведь так, вероятно, ко всем могут возникнуть вопросы. Однако, очевидно, это не будет признаком развивающегося цивилизованного общества. Европейская бизнес-ассоциация уже неоднократно отмечала, что, кроме фундаментальных для развития вещей, в стране не хватает доверия между властью и бизнесом, обществом. А подобные кейсы вряд ли способствуют формированию этого доверия. Поэтому бизнес искренне надеется, что эта странная тенденция будет остановлена. Тем более в нынешней непростой геополитической ситуации мы все должны быть в одной лодке, потому что только вместе мы сила!" – резюмировали в ЕBA.