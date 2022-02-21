EBA: Увеличение фискального давления на бизнес не будет способствовать развитию страны

"По данным отчета Инициативы прозрачности добывающей отрасли, только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составил 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема ВВП, а доля в стоимости общего экспорта всех товаров и услуг – 4,94%. Почти год назад была принята Национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом и общественностью определили векторы развития Украины до 2030 года. Так, природные недра и полезные ископаемые были определены фундаментом добавленной стоимости для растущей экономики Украины. А справедливое налогообложение стало одной из стратегических задач по стимулированию развития добывающей отрасли, конечно, наряду с верховенством права и экономической свободой", – сказано в материале.
Все это должно способствовать увеличению добычи и привлечению иностранных инвестиций в отрасль, но практическая реализация этих инициатив оказалась не такой результативной, считают в ЕВА.
"И параллельно с подготовкой реформаторских законопроектов для упрощения доступа к недрам и дерегуляции бизнес все же говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей. Значительная часть бюджетообразующих компаний отрасли добычи металлов представлена и в Европейской бизнес-ассоциации. В 2020 году они суммарно обеспечили рабочими местами 115 230 украинцев, уплатили 91 млрд грн налогов и инвестировали почти 30 млрд грн в экономику страны. Однако еще не прошло и двух месяцев 2022 года, а бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов – уже ко второй компании у контролирующих органов есть претензии по задолженности в связи с уплатой рентных платежей", – отметили авторы.
В ЕВА убеждены, что рентная плата в сфере добычи руд металлов – это чувствительный вопрос для пользователей украинскими недрами.
"И к началу этого года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок налогооблагаемой базы. В то же время Конституцией Украины установлено, что законы не оказывают обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно. Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или каким-либо другим способом, очевидно, наносит урон не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за схожими ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности – вопрос риторический", – сказано в сообщении.
Авторы подчеркивают, что если нарушение есть, то за него нужно отвечать, но для этого необходимо разработать четкие правила, чтобы понимать, что правомерно, а что нет.
"Более того, не применять нынешние правила к прошлому, ведь так, вероятно, ко всем могут возникнуть вопросы. Однако, очевидно, это не будет признаком развивающегося цивилизованного общества. Европейская бизнес-ассоциация уже неоднократно отмечала, что, кроме фундаментальных для развития вещей, в стране не хватает доверия между властью и бизнесом, обществом. А подобные кейсы вряд ли способствуют формированию этого доверия. Поэтому бизнес искренне надеется, что эта странная тенденция будет остановлена. Тем более в нынешней непростой геополитической ситуации мы все должны быть в одной лодке, потому что только вместе мы сила!" – резюмировали в ЕBA.
1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.
По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.
На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании.
В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.
17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.
16 декабря 2021 года сеть лабораторий "Синэво" заявила, что Государственная налоговая служба (ГНС) безосновательно требует от нее 1,1 млрд грн. Позже в парламенте заверили, что ГНС штраф отменит.