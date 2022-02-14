Единственным способом подтверждения квалификации украинских моряков станет норвежский тест – Мининфраструктуры

С момента запуска CES-тестирования в Украине провели 188 экзаменов, из которых 118 моряки сдали успешно Фото: seafarersjournal.com

"С 21 февраля 2022 года заявки на проведение компьютерного тестирования принимаются только на норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. Речь идет об экзамене на подтверждение квалификации – присвоение нового/очередного звания или подтверждение приобретенного звания (в случае недостатка соответствующего стажа)", – говорится в сообщении.

Комментируя решение, министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что переход исключительно на CES-тестирование изначально являлся ключевым приоритетом. Однако ввиду реакции отрасли в ноябре 2021 года было принято консенсусное решение – внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ.

"На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем так сказать о тесте АСТ", – отметил он, подчеркнув, что переход на CES-тестирование еще глубже интегрирует Украину в систему современных антикоррупционных европейских практик.

В Мининфраструктуры рассказали, что с 1 февраля в сервисных центрах "Морречсервис" внедрена услуга пробного прохождения CES-теста, позволяющая пройти тестирование в аналогичных к настоящему экзамену условиях.

Систему компьютерного тестирования CES 6.0 разработала норвежская компания Seagull Maritime AS. CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях. Система содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

С момента запуска CES-тестирования в Украине провели 188 экзаменов, из которых 118 моряки сдали успешно.