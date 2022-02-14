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Единственным способом подтверждения квалификации украинских моряков станет норвежский тест – Мининфраструктуры

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С момента запуска CES-тестирования в Украине провели 188 экзаменов, из которых 118 моряки сдали успешно
С момента запуска CES-тестирования в Украине провели 188 экзаменов, из которых 118 моряки сдали успешно
Фото: seafarersjournal.com

С 21 февраля CES-тестирование – Crew Evaluation System – станет единственным способом подтверждения квалификации моряков. Об этом сообщили в Facebook Мининфраструктуры 11 февраля.

"С 21 февраля 2022 года заявки на проведение компьютерного тестирования принимаются только на норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. Речь идет об экзамене на подтверждение квалификации – присвоение нового/очередного звания или подтверждение приобретенного звания (в случае недостатка соответствующего стажа)", – говорится в сообщении.

Комментируя решение, министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что переход исключительно на CES-тестирование изначально являлся ключевым приоритетом. Однако ввиду реакции отрасли в ноябре 2021 года было принято консенсусное решение – внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ.

"На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем так сказать о тесте АСТ", – отметил он, подчеркнув, что переход на CES-тестирование еще глубже интегрирует Украину в систему современных антикоррупционных европейских практик.

В Мининфраструктуры рассказали, что с 1 февраля в сервисных центрах "Морречсервис" внедрена услуга пробного прохождения CES-теста, позволяющая пройти тестирование в аналогичных к настоящему экзамену условиях.

Систему компьютерного тестирования CES 6.0 разработала норвежская компания Seagull Maritime AS. CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях. Система содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

С момента запуска CES-тестирования в Украине провели 188 экзаменов, из которых 118 моряки сдали успешно.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/309352774566244

Контекст:

Министерство инфраструктуры заявляло о масштабных коррупционных сделках объемом до $150 млн в год.

"При участии должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности, они требовали от $3 до $8 тыс.", – рассказал министр инфраструктуры Аександр Кубраков.

3 августа 2021 года СБУ сообщила, что завершила передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины.

Реестр документов моряков решили обновить после того, как СБУ выяснила, что он находился в руках сторонних лиц. Злоумышленники использовали реестр, чтобы требовать взятки у моряков, проходивших переаттестацию. Ежегодно они зарабатывали на этом $150 млн.

Теги: коррупция, Министерство инфраструктуры, Мининфраструктуры, моряки, Министерство инфраструктуры Украины, экзамен, судоходство, Александр Кубраков, тестирование
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