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Федерация работодателей транспорта призвала Зеленского способствовать снижению тарифов на железнодорожные грузовые перевозки

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Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море
Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море
Фото: depositphotos.com

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призвала президента Владимира Зеленского предотвратить повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки во время военного положения, пишет 21 июля "Минпром". В федерации считают, что такое решение "Укрзалізниці" негативно повлияет на всю экономику Украины. Также авторы обращения утверждают, что приказ был принят с многочисленными нарушениями законодательства и выполнить его невозможно.

В федерации подчеркнули, что с пониманием относятся к проблемам и потребностям "Укрзалізниці", инфраструктура которой была повреждена в результате вражеских обстрелов. Но "Укрзалізниця", в отличие от частных компаний, может обратиться к международным партнерам за финансовой поддержкой, а не перекладывать все бремя ответственности на бизнес, который также очень серьезно пострадал от военных действий, заявили подписанты.

"По разным оценкам, падение экономики Украины в 2022 году составит 30–45%. Больше всего пострадают именно основные клиенты "Укрзалізниці" и ключевые украинские экспортеры – горно-металлургический и агропромышленный комплексы. Только в ГМК в мае – июне 2022 года производство металлопродукции снизилось в шесть раз (!) по сравнению с довоенным уровнем. А доля ГМК в железнодорожных грузовых перевозках в мирном 2021 году составила более 40%", – отметили в ФРТУ.

Главной проблемой, обусловливающей сокращение производства в ГМК и АПК, в организации назвали именно резкий рост логистической составляющей еще до повышения украинских железнодорожных тарифов на 70%. Из-за блокировки морских портов экспортеры вынуждены транспортировать свою продукцию на втрое большее по сравнению с украинскими портами расстояние до портов Европы. В результате затраты на перевозку зерна выросли в три-пять раз, металла – в четыре раза, а железной руды – в шесть раз.

Ситуация дополнительно усложняется долговременным простоем железнодорожных грузов на западных границах Украины: по состоянию на 1 июля на пограничных переходах на западе Украины накопилось более 40 тыс. вагонов, а средний срок ожидания пересечения границы вагоном составляет более 20 суток. Это приводит к существенным дополнительным расходам грузовладельцев, подчеркнули в федерации.

Пропуск вагонов через западные пограничные переходы Украины уже несколько месяцев остается на уровне 1,9 тыс. вагонов в сутки при потенциале в 3,4 тыс. вагонов, увеличение пропуска через западную границу позволило бы "Укрзалізниці" дополнительно получить до 1 млрд грн в месяц, что решило бы финансовые проблемы компании без повышения тарифов, убеждены авторы обращения. При этом многие украинские предприятия продолжили бы работать, а валютные поступления в Украину выросли бы на $400 млн в месяц, подсчитали в ФРТУ.

В федерации также подчеркнули, что приказ Министерства инфраструктуры Украины о повышении железнодорожных грузовых тарифов на 70% был принят и зарегистрирован со значительными и многочисленными нарушениями действующего законодательства. Проект приказа не был согласован с уполномоченными органами и предварительно обнародован, поэтому не было никакого общественного обсуждения.

Именно поэтому, по мнению ФРТУ, для стабилизации и обеспечения конкурентоспособности "Укрзалізниці" и экономики Украины тарифы на перевозки должны быть снижены на 70% от текущего уровня. Также нужно увеличить пропуск железнодорожных вагонов из Украины в страны Европы с 1,9 тыс. до 3,4 тыс. вагонов в сутки и привлечь прямую финансовую помощь для "Укрзалізниці" от зарубежных партнеров Украины в размере $30 млн в месяц, заявили в организации.

Контекст:

Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.

В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.

Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

Теги: транспорт, экономика, Министерство инфраструктуры, экспорт, тарифы, Владимир Зеленский, вагоны, перевозки, инфраструктура, грузоперевозки
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