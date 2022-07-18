"Укрвідтранс" о повышении тарифов на грузоперевозки "Укрзалізниці": Процедура принятия приказа была нарушена

"Процедура принятия приказа была нарушена. Ведь такой документ требует согласования с рядом министерств, но пока отсутствует какая-либо информация о том, что приказ был кем-то утвержден", – заявила Петриченко.

Она подчеркнула, что решение о повышении тарифов на 70% не поможет "Укрзалізниці" справиться с убытками, так как объемы перевозок будут падать. Руководитель ассоциации убеждена, что тарифы нужно, наоборот, снижать, а также не повышать еще минимум год после победы.

"Повышение тарифов – абсолютно неуместное. Отдельные предприятия еще до подорожания логистических услуг начали сокращать штат работников, чтобы как-то сохранить работу предприятий. В таких условиях даже повышение на 5–10% может привести к тому, что бизнес будет вынужден окончательно остановить деятельность, – сказала она. – В пояснительной записке "Укрзалізниця" пишет, что ее доходы не покрывают расходов. Но бизнес также не получает сейчас прибылей, ведь самое главное сейчас – удержать работающую экономику. Бизнес не потянет такое повышение – говорить о любом повышении тарифов нельзя ни во время войны, ни даже через год после победы", – подчеркнула Петриченко.