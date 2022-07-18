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"Укрвідтранс" о повышении тарифов на грузоперевозки "Укрзалізниці": Процедура принятия приказа была нарушена

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В пояснительной записке "Укрзалізниця" пишет, что ее доходы не покрывают расходов
В пояснительной записке "Укрзалізниця" пишет, что ее доходы не покрывают расходов
Фото: depositphotos.com

В Ассоциации предприятий владельцев ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок "Укрвідтранс" считают, что решение о повышении тарифов на грузовые перевозки по железной дороге в Украине было принято единолично Министерством инфраструктуры, что является нарушением законодательства. Об этом 18 июля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на президента ассоциации Наталью Петриченко.

"Процедура принятия приказа была нарушена. Ведь такой документ требует согласования с рядом министерств, но пока отсутствует какая-либо информация о том, что приказ был кем-то утвержден", – заявила Петриченко.

Она подчеркнула, что решение о повышении тарифов на 70% не поможет "Укрзалізниці" справиться с убытками, так как объемы перевозок будут падать. Руководитель ассоциации убеждена, что тарифы нужно, наоборот, снижать, а также не повышать еще минимум год после победы. 

"Повышение тарифов – абсолютно неуместное. Отдельные предприятия еще до подорожания логистических услуг начали сокращать штат работников, чтобы как-то сохранить работу предприятий. В таких условиях даже повышение на 5–10% может привести к тому, что бизнес будет вынужден окончательно остановить деятельность, – сказала она. – В пояснительной записке "Укрзалізниця" пишет, что ее доходы не покрывают расходов. Но бизнес также не получает сейчас прибылей, ведь самое главное сейчас – удержать работающую экономику. Бизнес не потянет такое повышение – говорить о любом повышении тарифов нельзя ни во время войны, ни даже через год после победы", – подчеркнула Петриченко.

Контекст:

Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомства Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.

В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тарифы, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.

Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

Теги: транспорт, экономика, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, экспорт, тарифы, перевозки, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, грузоперевозки
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