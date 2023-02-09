"Хмельницкоблэнерго": В условиях военного времени штрафы не дают ничего положительного для улучшения работы

"Штрафы глобально ничего полезного ни для кого не несут. В условиях военного времени уменьшение наших финансовых возможностей явно не дает ничего положительного для улучшения нашей работы, – заявил Козачук. – Основная проблема – не в операторах систем распределения, не в генерации. А в ракетных ударах России. И это нужно понимать и до проверок, и во время проверок, и после проверок. И нормативная база только подтягивается к современным условиям".

Козачук добавил, что операторы систем распределения по всей Украине сталкиваются с фейковыми "коллективными" жалобами.

"Мы сталкивались с "коллективными" обращениями, написанными по одному шаблону, где вставляется только фамилия, имя, отчество. Это часть работы нашего врага – российское ИПСО, и на это тоже нужно обращать внимание", – отметил руководитель "Хмельницкоблэнерго".

Он объяснил, что инструкция по расчету лимитов еще не утверждена, а именно она должна урегулировать вопрос справедливости их распределения. Пока же проверки облэнерго проводят по инструкции 2015 года с дополнениями более поздних лет. Чтобы решить проблему с распределением лимитов, нужно ввести в действие новую инструкцию, которая учтет предложения и замечания от участников рынка, также необходимо и урегулировать проблемы с задолженностью в секторе, подчеркнул Козачук.

"Это работа всех – и НЭК "Укрэнерго", и Министерства энергетики, и НКРЭКУ, и Кабмина", – заявил он.