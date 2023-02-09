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"Хмельницкоблэнерго": В условиях военного времени штрафы не дают ничего положительного для улучшения работы

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Нормативная база для проверок не соответствует современным условиям, отметили в "Хмельницкоблэнерго"
Нормативная база для проверок не соответствует современным условиям, отметили в "Хмельницкоблэнерго"
Фото: privatization.gov.ua

Основная проблема с отключениями электроэнергии заключается не в операторах систем распределения и не в генерации, а в ракетных ударах России. Об этом заявил генеральный директор "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук, комментируя изданию ExPro ситуацию со штрафами Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Штрафы глобально ничего полезного ни для кого не несут. В условиях военного времени уменьшение наших финансовых возможностей явно не дает ничего положительного для улучшения нашей работы, – заявил Козачук. – Основная проблема – не в операторах систем распределения, не в генерации. А в ракетных ударах России. И это нужно понимать и до проверок, и во время проверок, и после проверок. И нормативная база только подтягивается к современным условиям".

Козачук добавил, что операторы систем распределения по всей Украине сталкиваются с фейковыми "коллективными" жалобами.

"Мы сталкивались с "коллективными" обращениями, написанными по одному шаблону, где вставляется только фамилия, имя, отчество. Это часть работы нашего врага – российское ИПСО, и на это тоже нужно обращать внимание", – отметил руководитель "Хмельницкоблэнерго".

Он объяснил, что инструкция по расчету лимитов еще не утверждена, а именно она должна урегулировать вопрос справедливости их распределения. Пока же проверки облэнерго проводят по инструкции 2015 года с дополнениями более поздних лет. Чтобы решить проблему с распределением лимитов, нужно ввести в действие новую инструкцию, которая учтет предложения и замечания от участников рынка, также необходимо и урегулировать проблемы с задолженностью в секторе, подчеркнул Козачук.

"Это работа всех – и НЭК "Укрэнерго", и Министерства энергетики, и НКРЭКУ, и Кабмина", – заявил он.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них:

  1. "ДТЭК Киевские электросети".
  2. "Одесские электросети".
  3. "Тернопольоблэнерго".
  4. "Винницаоблэнерго".
  5. "Волыньоблэнерго".
  6. "Черновцыоблэнерго".
  7. "Львовоблэнерго".
  8. "Закарпатьеоблэнерго".
  9. "ДТЭК Киевские региональные электросети".
  10. "Полтаваоблэнерго".
Теги: энергетика, штраф, электроэнергия, отключение света, обстрелы, энергосистема, Хмельницкоблэнерго
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