Из Sense Bank до его национализации пытались вывести миллиардные активы – Офис генпрокурора Украины

22 июля в НБУ заявили, что Sense Bank официально стал государственным Фото: Sense Bank / Facebook

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов. Для получения доступа к прибыли банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", – сказано в сообщении.

Как указали в ОГПУ, в дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что "создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства".

"Во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

В ОГПУ подчеркнули, что с целью недопущения нанесения вреда финансовой стабильности Украины НБУ принял решение о выводе системно важного банка с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.

Источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о Sense Bank.