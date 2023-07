Из Sense Bank до его национализации пытались вывести миллиардные активы – Офис генпрокурора Украины

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов. Для получения доступа к прибыли банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", – сказано в сообщении.

Как указали в ОГПУ, в дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что "создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства".

"Во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

В ОГПУ подчеркнули, что с целью недопущения нанесения вреда финансовой стабильности Украины НБУ принял решение о выводе системно важного банка с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.

Источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о Sense Bank.

Контекст:

Sense Bank – один из 15 системно важных банков Украины. Его клиентами являются более 3 млн физических лиц и 55 тыс. компаний. В банке работают около 4 тыс. сотрудников, у него 138 отделений (10-е место среди всех банков). Сейчас доля Sense Bank в банковском секторе Украины составляет 3,2%.

Sense Bank до 2022 года назывался "Альфа-Банком", но после полномасштабного вторжения России в Украину он решил сменить название, чтобы не ассоциироваться со страной-агрессором. С 1 декабря он переименовался в Sense Bank.

В январе 2023 года в НБУ заявляли, что не видят причин для национализации Sense Bank, так как это системно важный платежеспособный банк.

В мае Верховная Рада приняла закон о процедуре вывода с рынка системно важных банков. Он позволяет национализировать банк, если против него и/или его владельцев введены украинские или международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 июня, сказано в карточке соответствующего законопроекта на сайте Рады.

Против связанных с Sense Bank российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена введены и международные (Великобританией, ЕС, Канадой, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией), и украинские санкции. Фридман и Авен их оспаривают.

По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. Источники The Financial Times утверждали, что Фридман и Авен готовы были продать свои доли в Sense Bank за $2,3 млрд, чтобы наложенные на них ограничения отменили.

21 июля правительство Украины приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка Sense Bank.

Оно последовало за решением Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Фридманом и Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

22 июля в НБУ заявили, что Sense Bank официально стал государственным.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что в понедельник, 24 июля, банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем".