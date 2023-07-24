ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Из Sense Bank до его национализации пытались вывести миллиардные активы – Офис генпрокурора Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
22 июля в НБУ заявили, что Sense Bank официально стал государственным
22 июля в НБУ заявили, что Sense Bank официально стал государственным
Фото: Sense Bank / Facebook

Правоохранители разоблачили схему вывода за границу миллиардных активов одного из крупнейших украинских банков, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх. Об этом 24 июля сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора в Telegram.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов. Для получения доступа к прибыли банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", – сказано в сообщении.

Как указали в ОГПУ, в дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что "создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства".

"Во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

В ОГПУ подчеркнули, что с целью недопущения нанесения вреда финансовой стабильности Украины НБУ принял решение о выводе системно важного банка с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.

Источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о Sense Bank.

Контекст:

Sense Bank – один из 15 системно важных банков Украины. Его клиентами являются более 3 млн физических лиц и 55 тыс. компаний. В банке работают около 4 тыс. сотрудников, у него 138 отделений (10-е место среди всех банков). Сейчас доля Sense Bank в банковском секторе Украины составляет 3,2%.

Sense Bank до 2022 года назывался "Альфа-Банком", но после полномасштабного вторжения России в Украину он решил сменить название, чтобы не ассоциироваться со страной-агрессором. С 1 декабря он переименовался в Sense Bank.

В январе 2023 года в НБУ заявляли, что не видят причин для национализации Sense Bank, так как это системно важный платежеспособный банк.

В мае Верховная Рада приняла закон о процедуре вывода с рынка системно важных банков. Он позволяет национализировать банк, если против него и/или его владельцев введены украинские или международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 июня, сказано в карточке соответствующего законопроекта на сайте Рады. 

Против связанных с Sense Bank российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена введены и международные (Великобританией, ЕС, Канадой, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией), и украинские санкции. Фридман и Авен их оспаривают. 

По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. Источники The Financial Times утверждали, что Фридман и Авен готовы были продать свои доли в Sense Bank за $2,3 млрд, чтобы наложенные на них ограничения отменили. 

21 июля правительство Украины приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка Sense Bank.

Оно последовало за решением Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Фридманом и Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

22 июля в НБУ заявили, что Sense Bank официально стал государственным.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что в понедельник, 24 июля, банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем".

Теги: Россия, Украина, НБУ, Альфа-Банк, банкротство, правоохранители, олигархи, активы, финансы, национализация, обыски, сделка, Офис генпрокурора, бизнесмен, Sense Bank
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готова праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готова праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
Галина ГРИШИНА
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Все, чего я достиг, это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Галина ГРИШИНА
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (213776)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (87259)
3
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (56716)
4
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (56280)
5
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (55252)
6
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27291)
7
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания (20677)
8
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (20311)
 
 
 
 