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Кабмин Украины выделил 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере нацбезопасности и обороны

После создания единого центра хранения и обработки данных большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в аппарат Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Кабмин выделил деньги на создание единого центра хранения данных
Кабмин выделил деньги на создание единого центра хранения данных
Фото: EPA

Кабмин Украины 18 декабря выделил средства на создание единого центра хранения и обработки данных в сфере нацбезопасности и обороны. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в аппарат Совета нацбезопасности и обороны Украины под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации. Для этого правительство направило 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны", – написал глава правительства.

В СБУ сообщали, что в 2018 году отразили более 50 кибератак. Некоторые из них совершались с российских IP-адресов.

Теги: Кабинет Министров, оборона, безопасность, кибербезопасность, Алексей Гончарук
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