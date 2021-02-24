Китайские инвесторы "Мотор Січі" опровергли заявление Минюста Украины о желании мирно урегулировать спор

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" заявили, что удивлены заявлением Минюста Украины относительно попытки договориться.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" опровергли заявление Минюста Украины о его желании мирно разрешить инвестиционный спор. Соответствующее заявление опубликовано на сайте, где размещается информация для акционеров ПАО "Мотор Січ".



"5 февраля 2021 года "Радіо Свобода" опубликовало утверждение Министерства юстиции Украины относительно попытки министерства договориться с китайскими акционерами ПАО "Мотор Січ" о решении инвестиционного спора, однако китайские инвесторы настаивали на арбитраже. Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" удивлены таким заявлением Минюста Украины. Это заявление не отражает реальных обстоятельств в споре", – говорится в сообщении.

Инвесторы заявили, что Украина не оставила никакого другого способа, кроме как инициировать международный инвестиционный арбитраж для возмещения понесенных убытков.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у "Мотор Січі". В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просили "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству "Укринформ", что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

13 января 2021 года на основании расследования Государственного бюро расследований Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Skyrizon и китайских инвесторов "Мотор Січі" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список "конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями". В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов "Мотор Січі": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции "варварским грабежом".