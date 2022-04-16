На спецсчете НБУ для нужд армии осталось 125 млн грн

В целом НБУ перечислил на нужды армии 14,96 млрд грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 15,1 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Норвегии, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира)", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

На счете Минсоцполитики для гуманитарных нужд по состоянию на 15 апреля осталось более 293 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – проинформировали в НБУ.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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