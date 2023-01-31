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Нардеп Буймистер заявила, что решения НКРЭКУ о наказании облэнерго не улучшат ситуацию, а создают видимость контроля

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Людмила Буймистер: Я просто предостерегаю вас от ошибочных действий
Людмила Буймистер: Я просто предостерегаю вас от ошибочных действий
Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Принимая решение о наказании операторов систем распределения, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), создает видимость контроля на энергетическом рынке, заявила народный депутат Людмила Буймистер на заседании комиссии. Трансляцию НКРЭКУ вела на своем YouTube-канале.

"Я просто предостерегаю вас от ошибочных действий, которые в результате не будут иметь того задекларированного эффекта, к которому стремится комиссия, а будут иметь целью только одно – показать публике, что что-то сделано. Ситуация от этого никак не улучшится", – сказала политик.

Буймистер отметила, что вместо наказания облэнерго регулятор должен объяснить, как они могут улучшить свою работу, и предложить им соответствующие решения.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них:

  1. "ДТЭК Киевские электросети";
  2. "Одесские электросети";
  3. "Тернопольоблэнерго";
  4. "Винницаоблэнерго";
  5. "Волыньоблэнерго";
  6. "Черновцыоблэнерго";
  7. "Львовоблэнерго";
  8. "Закарпатьеоблэнерго";
  9. "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  10. "Полтаваоблэнерго".
Теги: энергетика, штраф, электроэнергия, НКРЭКУ, обстрелы, Людмила Буймистер, энергосистема
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