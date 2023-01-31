Нардеп Буймистер заявила, что решения НКРЭКУ о наказании облэнерго не улучшат ситуацию, а создают видимость контроля

"Я просто предостерегаю вас от ошибочных действий, которые в результате не будут иметь того задекларированного эффекта, к которому стремится комиссия, а будут иметь целью только одно – показать публике, что что-то сделано. Ситуация от этого никак не улучшится", – сказала политик.
Буймистер отметила, что вместо наказания облэнерго регулятор должен объяснить, как они могут улучшить свою работу, и предложить им соответствующие решения.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них: