Нардеп Буймистер заявила, что решения НКРЭКУ о наказании облэнерго не улучшат ситуацию, а создают видимость контроля

Людмила Буймистер: Я просто предостерегаю вас от ошибочных действий Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

"Я просто предостерегаю вас от ошибочных действий, которые в результате не будут иметь того задекларированного эффекта, к которому стремится комиссия, а будут иметь целью только одно – показать публике, что что-то сделано. Ситуация от этого никак не улучшится", – сказала политик.

Буймистер отметила, что вместо наказания облэнерго регулятор должен объяснить, как они могут улучшить свою работу, и предложить им соответствующие решения.