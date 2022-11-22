С 1 декабря в Украине будет новый перерасчет пенсий

Перерасчет произойдет, в частности, в связи с повышением прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность – с 2027 грн до 2093 грн.
Неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин) в возрасте до 70 лет, получающих "страховые" пенсии, установят минимальную пенсионную выплату на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн.
Также будет перерасчет пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.
В ПФУ отметили, что перерасчет пенсий производится автоматически, без дополнительных обращений пенсионеров, а выплата будет производиться с декабря в установленные даты.
С 1 марта для 10,2 млн украинцев на 14% проведена индексация пенсий и социальных выплат, кроме того, впервые проиндексированы пенсии для военных.
7 сентября украинский парламент принял в первом чтении законопроект, по которому украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в ПФУ на будущую пенсию и делать пенсионные взносы за родственников. Договор о добровольной уплате страховых взносов можно будет заключить в электронной форме через портал "Дія".
Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 октября составил 4539,36 грн. По информации Пенсионного фонда, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.