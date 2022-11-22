ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

С 1 декабря в Украине будет новый перерасчет пенсий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ПФУ заявили, что перерасчет пенсий производится автоматически
В ПФУ заявили, что перерасчет пенсий производится автоматически
Фото: depositphotos.com

С 1 декабря 2022 года в Украине будет произведен перерасчет пенсий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Перерасчет произойдет, в частности, в связи с повышением прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность  с 2027 грн до 2093 грн.

Неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин) в возрасте до 70 лет, получающих "страховые" пенсии, установят минимальную пенсионную выплату на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн.

Также будет перерасчет пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

В ПФУ отметили, что перерасчет пенсий производится автоматически, без дополнительных обращений пенсионеров, а выплата будет производиться с декабря в установленные даты.

Контекст:

С 1 марта для 10,2 млн украинцев на 14% проведена индексация пенсий и социальных выплат, кроме того, впервые проиндексированы пенсии для военных.

7 сентября украинский парламент принял в первом чтении законопроект, по которому украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в ПФУ на будущую пенсию и делать пенсионные взносы за родственников. Договор о добровольной уплате страховых взносов можно будет заключить в электронной форме через портал "Дія".

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 октября составил 4539,36 грн. По информации Пенсионного фонда, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

Теги: Украина, бюджет, пенсии, деньги, закон, Чернобыль, пенсионеры, выплаты, женщины, пенсия, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер Меладзе на фоне слухов с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
Продюсер Меладзе на фоне слухов с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (620759)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (189709)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (169000)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (129913)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (94941)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (45595)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (38807)
8
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото (35575)
 
 
 
 