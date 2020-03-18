Шмыгаль поручил изучить вопрос компенсации украинцам части коммунальных платежей во время карантина

Компенсировать часть коммунальных платежей в связи с карантином могут всем украинцам, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вопрос изучается.

18 марта на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам изучить вопрос компенсации гражданам части коммунальных платежей. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома, государство должно взять на себя частичную компенсацию за коммунальные услуги, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей в самоизоляции дома", – сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что следует просчитать процент компенсации, сумму средств и категории граждан, которые ее получат (премьер отметил, что это может коснуться всех).

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.