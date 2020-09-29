ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

СМИ опубликовали переписку переболевшей COVID-19 Скороход, которая в Раде просила купить ей сироп от кашля

Нардепов, которые не носят защитные маски в Верховной Раде, нужно штрафовать, заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук после того, как стало известно, что внефракционный народный депутат Анна Скороход, находясь в Верховной Раде без маски, просила купить ей сироп от кашля.

Скороход весной переболела COVID-19
Скороход весной переболела COVID-19
Фото: bykvu.com

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход, которая весной вместе с полуторамесячным ребенком переболела COVID-19, в Верховной Раде просила купить ей сироп от кашля. Об этом свидетельствует ее переписка в телефоне с собеседницей Витой, которую сфотографировали журналисты "Букв". 

Судя по фото, обнародованным изданием, Скороход была на заседании без маски. 

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", примерно через час после публикации снимков вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, который вел заседание, обратился к нардепам "с большой просьбой соблюдать меры санитарно-эпидемической безопасности". "Я прошу надеть маски, которые защитят и вас, и коллег, которые находятся рядом", – сказал он депутатам. 

"Кроме этого – я уже устал повторять – хочу обратиться к министру внутренних дел, чтобы в конце-концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований [по использованию средств] личной гигиены", – добавил Стефанчук. 

Скороход стала третьим народным депутатом, которому диагностировали COVID-19.

Скороход 30 лет. В 2019 году она была избрана нардепом, входила во фракцию "Слуга народа". 14 ноября 2019 года стало известно о ее исключении из фракции. Гражданский муж Скороход – работающий в Украине российский бизнесмен Алексей Алякин, собственник компании "Строительный комбинат "Прогресс", которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Теги: лекарства, переписка, Руслан Стефанчук, Анна Скороход
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
Арзуманян: Я ушел достойно, остальным желаю честной победы
Арзуманян: Я ушел достойно, остальным желаю честной победы
"Нам с тобой повезло". Жена Андрея Шевченко в его день рождения обнародовала серию фото с мужем
"Нам с тобой повезло". Жена Андрея Шевченко в его день рождения обнародовала серию фото с мужем
"Какой красивый". Ризатдинова показала сына от Онищенко
"Какой красивый". Ризатдинова показала сына от Онищенко
  "Сеанс". Onuka презентовала клип на свой самый интимный трек. Видео
  "Сеанс". Onuka презентовала клип на свой самый интимный трек. Видео
18-летняя Айлиш назвала дату премьеры документального фильма о ее жизни
18-летняя Айлиш назвала дату премьеры документального фильма о ее жизни
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Джамала показала подростковые фото и рассказала о желании заземлиться
Джамала показала подростковые фото и рассказала о желании заземлиться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Скончался известный российский актер звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS