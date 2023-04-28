СМИ заявили, что ГУР закупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны. В министерстве отреагировали

Расследователи ссылаются на закупочные цены ГУР, опубликованные на Prozorro с 24 апреля, и цены в уже исправленных контрактах Минобороны.

Например, в ГУР купили минтай по 69 грн/кг, тогда как в министерстве – по 120 грн/кг, говорится в материале.

"Рис – это вообще издевательство. У гуровцев он даже дешевле розничных цен магазинов – 26 грн за кило. А у Минобороны – от 59 грн. Морковь – по 12 грн для ГУР – это еще большая катастрофа для Минобороны, у которого самая дешевая морковь – по 28 грн", – говорится в материале.

Скриншот: nashigroshi.org

"Будет очень интересно узнать, по чем ведомство [Алексея] Резникова покупало и покупает во время вторжения ботинки с высокими берцами типа В. ГУР купило их по 2044 грн", – добавили расследователи.

В Минобороны прокомментировали расследование. В пресс-службе ведомства в Facebook заявили, что журналисты сравнивают "категорически не тождественные вещи", мол, журналисты взяли для сравнения отчеты о закупках продуктов питания отдельной части ГУР МО по месту постоянной дислокации в Киеве. В то же время для ВСУ закупают продукты комплексно по каталогу, объяснили в Минобороны. Там добавили, что в ценах уже учтена логистика, в том числе доставка в районы боевых действий.

"Услуга по организации питания – по сути, это формат "еда "ходит" за военнослужащим". Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 до 144,06 грн в сутки", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что личный состав ГУР во время боевых задач питается по тому же принципу, что и все бойцы ВСУ, – по договорам, заключенным Минобороны.

"Министерство обороны продолжает поиск решений, направленных на обеспечение прозрачных процедур закупок и эффективных моделей организации питания Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.