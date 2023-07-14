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Украина должна не договариваться с террористом, а совместно с партнерами разблокировать морские порты – военный эксперт

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Роман Свитан: Нужно останавливать движение по миру всех российских грузов. Вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции
Роман Свитан: Нужно останавливать движение по миру всех российских грузов. Вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции
Скриншот: FREEДOM / YouTube

Турецкий флот мог разблокировать наши порты и обеспечить свободное судоходство, которое будет работать на экономику Украины. Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Турецкие крейсеры и подлодки в Черном море могут прикрывать Одессу, Ольвию и порты Николаева, и это все будет в рамках морского права. Если нужно, то это можно протянуть через ООН. Турецкий флот мог бы разблокировать наши порты, которые должны работать на экономику Украины", – пояснил он.

По мнению эксперта, Эрдоган прежде всего придерживается своих интересов и интересов Турции, но ему сегодня выгодно работать все-таки с Европой, потому что у турецкой экономики сейчас большие проблемы, особенно после мощного землетрясения.

"Эрдоган может выставить свой флот для восстановления справедливости по морскому праву и прикрывать не только караваны, но и наши порты", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Украине необходимо восстанавливать экономику и создавать рабочие места, а для этого нужно обеспечить свободное судоходство и разблокирование портов для всех видов продукции.

"Металл, масло – мы много всего можем везти морем. Прикрывать это можно интернациональным правом. И не договариваться с террористом о чем-то, а конкретно прикрываться, и в случае игнорирования морского права останавливать движение по миру всех российских грузов. Вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции", – резюмировал он.

Контекст:

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.

По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Теги: экономика, Черное море, флот, экспорт, страхование, грузоперевозки, судоходство, морские порты Украины, репарации, море, Роман Свитан, зерновой коридор
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