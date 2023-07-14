Украина должна не договариваться с террористом, а совместно с партнерами разблокировать морские порты – военный эксперт

Роман Свитан: Нужно останавливать движение по миру всех российских грузов. Вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции Скриншот: FREEДOM / YouTube

"Турецкие крейсеры и подлодки в Черном море могут прикрывать Одессу, Ольвию и порты Николаева, и это все будет в рамках морского права. Если нужно, то это можно протянуть через ООН. Турецкий флот мог бы разблокировать наши порты, которые должны работать на экономику Украины", – пояснил он.

По мнению эксперта, Эрдоган прежде всего придерживается своих интересов и интересов Турции, но ему сегодня выгодно работать все-таки с Европой, потому что у турецкой экономики сейчас большие проблемы, особенно после мощного землетрясения.

"Эрдоган может выставить свой флот для восстановления справедливости по морскому праву и прикрывать не только караваны, но и наши порты", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Украине необходимо восстанавливать экономику и создавать рабочие места, а для этого нужно обеспечить свободное судоходство и разблокирование портов для всех видов продукции.

"Металл, масло – мы много всего можем везти морем. Прикрывать это можно интернациональным правом. И не договариваться с террористом о чем-то, а конкретно прикрываться, и в случае игнорирования морского права останавливать движение по миру всех российских грузов. Вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции", – резюмировал он.