Украина должна не договариваться с террористом, а совместно с партнерами разблокировать морские порты – военный эксперт

"Турецкие крейсеры и подлодки в Черном море могут прикрывать Одессу, Ольвию и порты Николаева, и это все будет в рамках морского права. Если нужно, то это можно протянуть через ООН. Турецкий флот мог бы разблокировать наши порты, которые должны работать на экономику Украины", – пояснил он.
По мнению эксперта, Эрдоган прежде всего придерживается своих интересов и интересов Турции, но ему сегодня выгодно работать все-таки с Европой, потому что у турецкой экономики сейчас большие проблемы, особенно после мощного землетрясения.
"Эрдоган может выставить свой флот для восстановления справедливости по морскому праву и прикрывать не только караваны, но и наши порты", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Украине необходимо восстанавливать экономику и создавать рабочие места, а для этого нужно обеспечить свободное судоходство и разблокирование портов для всех видов продукции.
"Металл, масло – мы много всего можем везти морем. Прикрывать это можно интернациональным правом. И не договариваться с террористом о чем-то, а конкретно прикрываться, и в случае игнорирования морского права останавливать движение по миру всех российских грузов. Вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции", – резюмировал он.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.